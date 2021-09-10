وفى بيانه، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن الجيش اعتقل أشقاء هارب من سجن جلبوع، كان يمضى حكمًا بالسجن مدى الحياة، قضى منها 26 عامًا، قبل هروبه فجر الإثنين الماضى.
ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفض الجيش الإسرائيلى التعليق على الاعتقالات الأخيرة على الفور، لافتًا إلى أن الجيش الاسرائيلى وأجهزة الاستخبارات يحققان مع عائلات عدد من المعتقلين الفارين الستة، كما يبقى على عدد منهم رهن الاعتقال.
وكانت الدولة العبرية أعلنت أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الثغرات التى مكنت المعتقلين الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، والحراسة فجر الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال الاسرائيلى يعتقل أشقاء أحد الهاربين من سجن جلبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.