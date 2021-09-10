جيش الاحتلال الاسرائيلى يعتقل أشقاء أحد الهاربين من سجن جلبوع

جدة - نرمين السيد - اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، 3 أشقاء لأحد الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلى، وذلك بالقرب من جنين فى الضفة الغربية المحتلة، كشف حسب نادى الأسير الفلسطينى.





وفى بيانه، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن الجيش اعتقل أشقاء هارب من سجن جلبوع، كان يمضى حكمًا بالسجن مدى الحياة، قضى منها 26 عامًا، قبل هروبه فجر الإثنين الماضى.

ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفض الجيش الإسرائيلى التعليق على الاعتقالات الأخيرة على الفور، لافتًا إلى أن الجيش الاسرائيلى وأجهزة الاستخبارات يحققان مع عائلات عدد من المعتقلين الفارين الستة، كما يبقى على عدد منهم رهن الاعتقال.

وكانت الدولة العبرية أعلنت أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الثغرات التى مكنت المعتقلين الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، والحراسة فجر الإثنين.