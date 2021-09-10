الجيش اليمنى: إسقاط طائرة إيرانية دون طيار فى صعدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، قال قائد ألوية الصقور فى الجيش اليمنى، العميد أحمد القطريفى، إن وحدات الاستطلاع رصدت اختراق طائرة محملة بمتفجرات قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاطها وتدميرها.
وأشار القطريفى إلى أنه تبين أن الطائرة إيرانية الصنع، وذلك بعد تجميع أجزائها وفحصها إثر استهدافها.
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