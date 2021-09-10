مقتل مسلحين فى داغستان جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى بيان، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن عثرت على إرهابيين فى منطقة الغابات فى بويانسك التابعة لداغستان، جنوبى روسيا، وطلب منهما تسليم أنفسهما، ولكنهما قاما بفتح النار على ضباط إنفاذ القانون، ما أدى إلى تصفيتهما.
وبحسب البيان، عثر فى مكان الاشتباك على أسلحة آلية وذخيرة وعبوة ناسفة كانت جاهزة فى سيارة الإرهابيين.
وكانت روسيا فرضت نظام مكافحة الإرهاب فى داغستان، أمس الخميس، فى نواحى محددة من منطقة بويانسك، وبنفس المناطق بعض القيود، بما فى ذلك التحرى عن الهويات الشخصية وتفتيش المركبات.
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