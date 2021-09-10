السعودية خطوات إصدار السجل التجاري 1443 وفق آخر مستجدات وزارة التجارة

السعودية خطوات إصدار السجل التجاري 1443 ، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة السعودية، اليوم الجمعة، 10 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 3 من شهر صفر 1443هـ، من خلال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الرحمن الحسين، أن بعد زيادة التساؤلات خلال شهر محرم الماضي للعام 1443هـ، عن تحديثات إصدار السجل التجاري إلكترونيًا، أوضح أنه يتم من خلال خمس خطوات هامة، ولها شرطين فقط لابد من توافرهما، كذلك صرح المتحدث الرسمي، بأن منذ بداية العام 2021م، تم إصدار عدد 95368 سجلات تجارية للمؤسسات، إضافة لعدد 9153 سجلات تجارية للشركات، ومن أبرز النشاطات التي تصدرت قائمة السجلات التجارية، تجرة الجملة، والتجزئة، وإصلاح المركبات، وإصلاح الدرجات النارية، يليها أنشطة الطعام والخدمات، وفي النهاية أنشطة قطاع التشييد.

إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة التجارة السعودية، تعمل وفق رؤية 2030م، على تحقيق أهداف لتعزيز قدرات قطاع التجارة بالمملكة، من خلال آليات وسياسات فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال احترام الحقوق، وسرعة الاستجابة، والإبداع والعمل بروح الفريق، مما يعمل على تحقيق موقع ريادي لوزارة التجارة السعودية، وسط بيئة منتجة ومحفزة، تسعى رسالة وأهداف لخدمة الوطن والمواطن السعودي، إضافة لدورها الرقابي على سعر البنزين شهريًا، ومن أبرز أهداف الوزارة نذكر منها:

أولًا تحسين استغلال الموارد في الوزارة.

أيضًا العمل على رفع مستوى جودة خدمات الوزارة، التي تقدم للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.

كذلك تمكين أعلى مستويات النضج، والجاهزية الرقمية في الوزارة.

في النهاية الارتقاء ببيئة عمل داخلية محفزة، وحاضنة للإبداع​.

في الختام نذكر أبرز الشروط الواجب توافرها، لكي يتم إصدار سجل تجاري، وفق تحديثات وزارة التجارة بالمملكة 1443هـ، وهي التالي:

أولًا ألا يقل عمر المتقدم راغب إصدار السجل، عن 18 عام.

في النهاية يجب ألا يكون المتقدم لطلب إصدار سجل تجاري، موظف حكومي بالسعودية.

في نفس السياق السابق ذكره، لإصدار سجل تجاري، بعد التحديثات التي طالما زاد التساؤلات عنها، خاصة في شهر محرم 1443هـ، فهي كالتالي: