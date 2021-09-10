3 ألاف فقط راتب شهري.. تمويل من بنك سامبا بدون كفيل

تمويل شخصي مقدم لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل من بنك سامبا المعروف داخل المملكة والتي يعد من اهم البنوك التي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي التمويلات الشخصية المقدمة من خلاله، حيث يقدم التمويل بالعديد من المزايا الهامة، والتي سوف نوضح من خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي.

تعرف علي احكام التمويل المقدم بدون كفيل

يقدم التمويل الشخصي من بنك سامبا المعروف بالمملكة السعودية التي يقدم افضل التمويلات الشخصية والتي تتميز تمويلاته أنها تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح بعض الشروط التي لا بد من توافرها لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا السعودي.

يشترط أن لا يقل عمر المواطن عند التقديم عن واحد وعشرون عام. يجب أن لا يتعدى عمر العميل عن ثمانية وخمسون عام للعاملين بالقاطع الحكومي. في حالة أن كان المواطن المتقدم يعمل بالقطاع الخاص يشترط أن لا يتعدى عمره عن ستون عام. الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي. خدمة العمل يشترط أن لا تقل عن شهر. في حالة أن كان المواطن المتقدم علي التمويل الشخصي مقيم بالمملكة السعودية فيجب ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر حتي يتم الموافقة للحصول علي طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

يمتلك التمويل المقدم من بنك سامبا الكثير من المزايا الخاصة بالتمويل، من ضمن المزايا أن التمويل المقدم لا يحتاج لوجود كفيل، والتي يبحث الكثير من المواطنين عن التمويلات التي تقدم بدون كفيل، حيث يبدأ التمويل الشخصي المقدم من 5000 ريال سعودية، ويمكن للعميل الحصول علي المبلغ المالي التي يرغب في الحصول عليه، والتي يعرف بنك سامبا بأنه يقدم الكثير من التمويلات الشخصي التي تتناسب مع جميع الفئات، كما يقدم تمويل تقاعدي براتب 2000 ريال فقط وبقيمة 500 ألف ريال.