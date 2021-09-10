"كن مثل ميسي".. البرازيل تهاجم نيمار الذي يرد بصورة

خرج النجم البرازيلي نيمار عن صمته، وكشف "معاناة حقيقية" يعيشها، في تصريحات مفاجئة بعد مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام بيرو بتصفيات كأس العالم 2022.

وبعد أن قاد نيمار منتخب البرازيل لانتصار جديد على بيرو، بنتيجة 2-0 وبهدف سجله هو شخصيا، والحفاظ على صدارة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، أبدى النجم البرازيلي استياءه.

وكشف نيمار عن "معاناته" من الإعلام، وطالبهم بالكف عن مهاجمته المستمرة، مطالبهم بالاحترام.

وقال نيمار بعد لقاء بيرو: "لا أعلم ما علي فعله كي يحترمني الجميع. الهجوم أصبح عادة مستمرة لفترة طويلة الآن"، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".

وأضاف "الصحفيون والمعلقين وآخرون، لقد حان الوقت كي أتكلم لأنني أعاني بشدة من قلة الاحترام".

وتأتي تصريحات نيمار الغاضبة بعد حملة كبيرة في البرازيل، انتقدته بسبب "وزنه الزائد"، خلال مباراة للمنتخب الأسبوع الماضي.

قبل أن يرد نيمار بأن "قميص المنتخب" كان واسعا، والصورة أظهرته زائد الوزن، لكنه في الحقيقة لا يزال محافظا على قوته البدنية ورشاقته.

ورد نيمار الخميس بصورة من مباراة بيرو، يظهر بها عضلات بطنه البارزة، معلقا "الرجل السمين موهوب في كرة القدم".

وانتقدت بدوره الصحافة البرازيلية نيمار "لحساسيته"، وانفعالاته، ضاربة المثل بالأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتعرض للانتقاد كذلك لكنه لا يشتكي، "بل يرد في الملعب".

وقال أحد الصحفيين البارزين في محطة "غلوبو" البرازيلية: "نيمار لا يزال يفتقد لضبط النفس. اهدأ يا نيمار. لا نرى ميسي يتصرف مثلك، بالرغم من أنه يتعرض لنفس كم الانتقاد".