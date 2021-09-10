الأمم المتحدة تحذر من عنف طالبان فى قمع مسيرات أفغانستان

جدة - نرمين السيد - حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من تزايد العنف فى تعامل حركة طالبان مع المسيرات السلمية فى أفغانستان، لافتة إلى أن الحركة المتطرفة تستخدم "الذخيرة الحية، والهراوات، والسياط"، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداسانى، فى إفادة فى جنيف، أن المكتب تلقى تقارير عن تفتيش منازل بحثًا عن المشاركين فى الاحتجاجات. وأضافت شامداسانى، أن الصحفيين يواجهون ترهيبًا أيضًا، وأن أحد الذين تعرضوا للضرب أثناء احتجازه تلقى تهديداً لفظياً بقطع رأسه.

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