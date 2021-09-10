«يونايتد إيرلاينز» تجبر موظفيها غير المحصنين ضد كورونا على إجازة بلا أجر

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدنجز" الأمريكيةـ أمس الخميس، قرارًا بمنح موظفيها الذين لم يحصلوا على التطعيم ضد كورونا، إجازة غير مدفوعة الأجر، اعتبارًا من 2 أكتوبر المقبل.





وكان موظفون طالبوا بالإعفاء من التطعيم الإجبارى، لأسباب دينية وطبية. فجاء قرار الشركة ليشمل كل من سبق لهم الحصول على الإعفاء.

وقالت شركة الطيران فى بيان لها، إنها وضعت هذه الخطوة فى الاعتبار مع مراعاة سلامة عمال الخطوط الجوية والعملاء، بالنظر إلى الوضع الحالى للجائحة فى الولايات المتحدة.

ووفقاً لمذكرة داخلية للشركة، سيمنح الموظفون الذين لديهم استثناءات دينية إجازة شخصية مؤقتة غير مدفوعة الأجر. ولم توضح شركة الطيران مدة الإجازة التى فرضتها.

وأُبلغ العاملون فى أدوار تشغيلية على اتصال مباشر بالعملاء، مثل الطيارين، والمضيفات، ووكلاء خدمة العملاء أنه "بمجرد انحسار الوباء بشكل فعال، سيرحب بك مرة أخرى فى الفريق فى العمل".

كما أشارت الشركة الطيران إلى أن الذين يشغلون مناصب ليست على اتصال بالعملاء، مثل الفنيين، والمنظمين، سيحتاجون إلى فحوصات أسبوعية، واستخدام الكمامات طوال الوقت، حتى فى الهواء الطلق.