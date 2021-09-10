قرض تسهيل بالتقسيط حتى 60 شهر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

قرض تسهيل بالتقسيط على 60 شهر وأيضاً لا يحتاج إلى أى ضمانات وكذلك لا يشترط تحويل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر شركة تسهيل للتمويل برنامج تقسيط بالمرابحة على فترة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر ويستطيع العميل السعودي والمتقاعد وكذلك العاملين بالقطاع العسكري طلب الحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل.

قرض تسهيل بالتقسيط حتى 60 شهر

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن وكذلك يتميز تمويل شركة تسهيل بالمزايا التالية:

يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. كذلك يتميز تمويل تسهيل بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن. يتميز أيضاً تمويل تسهيل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب. قرض تسهيل يتميز كذلك بفترات سداد ميسرة ومرنة تتناسب مع ظروف العملاء المختلفة. كذلك يستطيع العميل الحصول على تمويل شخصي ربما يصل إلى 30000 ألف ريال سعودي. يستطيع طلب تمويل شركة تسهيل المواطن والمقيم بالمملكة.

شروط تمويل تسهيل بالمملكة العربية السعودية

تمويل شركة تسهيل للتمويل يخدم شريحة كبيرة من العملاء بالمملكة حيث يستطيع الحصول عليه كل من العاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص وكذلك العاملين بالقطاع العسكري والمتقاعدين ولكن لابد من توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون العامل بالقطاع الحكومي والخاص عمره لا يقل عن 21 عام ولا يتعدى 60 عام. كذلك يشترط أن يكون المواطن السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر و12 شهر للعميل المقيم. يشترط أن يكون العميل المتقاعد عمره لا يزيد عن 70 عام وقت طلب التمويل. كذلك لابد أن يكون المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. يتمكن العاملين بالقطاع العسكري طلب تمويل تسهيل بشرط أن يكون السن لا يتعدى 50 عام. كذلك أن يكون العامل بالقطاع العسكري يحصل على راتب لا يقل عن 10000 ريال سعودي. ولابد أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم بالقطاع العسكري لا تقل عن 3 أشهر.

طريقة الحصول على تمويل تسهيل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة تسهيل للتمويل الحصول على التمويل إلكترونياً دون ضياع للوقت وأيضاً دون بذل الجهد فعلى المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل بالمملكة وطلب التمويل.