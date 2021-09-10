متى موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وشروط التقديم في مقطوعة الضمان الإجتماعي

يسأل عدد كبير من مستفيدى الضمان الإجتماعى عن موعد صرف المساعدة المقطوعة على مواقع ومحركات البحث، ويبحث عدد كبير من المستفيدين وذلك لشدة احتياجهم إلى هذه المساعدة المالية وبالأخص بسبب قرب بداية العام الدراسى الجديد حيث تعتمد الكثير من الأسر المستفادة من الدعم إلى توفير كافة احتياجات أسرهم المادية وبسبب فقرهم يحتاجون هذه المساعدة المقطوعة ويعتمدوا عليها لزيادة دخلهم ولكن إلى وقتنا هذا لم تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إعلان بيان رسمي يوضح موعد صرفها، تعتبر المساعدة المقطوعة أكبر وأهم إعانة ومساعدة مالية يتم صرفها سنوياً لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة وكل من هم بحاجة إلى مساعدة مادية لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية لكل أفراد الأسرة وقد تم إعتماد هذه المساعدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا إلى آخر المقال نوضح لكم كل التفاصيل التى تخص المساعدة المقطوعة .

شروط مقطوعة الضمان

نوضح لكم الشروط التى فرضتها وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لهذا العام على المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

على المتقدم ألا يقل عمره عن 35 عام .

على المتقدم أن يكون سعودى الجنسية أو حاصل عليها من خلال إقامته فى المملكة العربية السعودية .

لا يحصل المتقدم على راتب أعلى من الحد المتاح له وهو 8680 ريال سعودى وذلك إذا كان رب أسرة أما إذا كان المتقدم أعزب لا يحب أن يتعدى راتبة 3000 ريال سعودى .

على المتقدم ألا يملك سجل تجارى .

وعلى كل من يرغب فى التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة ويرى أنه تتوفر فيه كل هذه الشروط عليه التقدم على الفور بالأوراق اللازمة والذهاب على الفور إلى وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة أو سرعة التوجيه إلى موقع الوزارة الإلكترونى تعتبر هذه أحدث وأسرع وسيلة للحصول على المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

جعلت الحكومة السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هى الجهة الرئيسية والمسؤولة عن هذه المساعدة المقطوعة من ناحية إيداعها فى البنوك السعودية المخصصة لها وتحديد موعد صرفها وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الصرف، وأيضاً مسؤولة عن تحديد الشروط التى يجب توفرها فى المتقدمين سنويا لطلب المساعدة المقطوعة وأيضاً مسؤولة عن تحديد المبلغ المالى المستحق لدعم كل أسرة متقدمة حيث يتراوح المبلغ من 10 آلاف ريال سعودى إلى 30 ألف ريال سعودى وتحصل كل أسرة على المبلغ على حسب شدة إحتياجها وظروفها المادية، و