بالصور شاهد عرض عسكري كوري شمالي بحضور كيم جونغ أون

كثر البحث في الوقت الأخير عن عرض عسكري كوري شمالي بحضور كيم جونغ أون، حيث اقامت عرض عسكري في كوريا الشمالية وحضر الرئيس كيم جونغ أون، وسبب هذا العرض العسكري هو ذكري تأسيس الدولة الـ73 وشارك في هذا العرض العسكري قوات الشرطة الكورية و قوات الأحتياط، ومن الجدير بالذكر أن قد حضر القائد كيم جونغ أون هذا العرض العسكري الذي اُقيم في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

عرض عسكري كوري شمالي بحضور كيم جونغ أون

حيث ظهر القائد كيم جونغ أون علي المنصة وكان هنالك عزف موسيقي عسكري، كما القي بعض الكلمات علي المنصة وسط وجود شخصيات كبيرة وكان نص هذه الكلمات التي القاها القائد كيم جونغ أون هي “الاستعراض العسكري هو احترام يقدمه ابناء الوطن للشعب الكوري”

ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من الاعياد التي تظهر فيها كوريا الشمالية قوتها العسكرية، وهذه الصور هي صور بمثابة حضور القائد علي المنصة.

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ماذا تعلم عن كوريا الشمالية

تعتبر كوريا الشمالية هي النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، يعتبر المناخ في كوريا متقلبا حيث يأتي فصل الشتاء صعبآ وقاسي وطويل في نفس الوقت، بينما يأتي الصيف حارا ورطب في نفس الوقت، يأتي الرياح من المحيط الهادئ فتسبب هطول الأمطار، وتأتي الأعاصير مرة كل صيف وتسبب الكثير من الحوادث، وتتميز بدرجة حرارة معتدلة في فصلي الخريف والربيع حيث أن جوها ممتاز في هذين الفصلين، ولكن الجفاف حالا ما يعود بعد فصل الربيع والذي يتبع هذا الجفاف هو الفياضانات القوية التي تسبب كوارث بشرية في كوريا الشمالية، وعندما نبعد عن مناخ كوريا الشمالية ونقترب من أقاويل البلاد المجاورة عن كوريا الشمالية، فيجب علينا أخباركم بقول الرئيس السابق للولايات المتحدة “جورج بوش” في عام 2002 عندما قال أن كوريا الشمالية تعتبر جزء من محور الشر.

هذه كانت فقرة توصف كوريا الشمالية بوصف قصير من مناخ وموقعها الجغرافي التي تتميز به وأيضآ موقف البلاد المجاورة منها، ونحن دائما في موقع ثقفني نرغب بتوصيل جميع المعلومات حول عنوان خبر المقال لذلك لا تتردد في ترك أستفسارك في تعليق.