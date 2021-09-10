كيف أسجل في إعانة البحث عن عمل وشروط الحصول عليها

كيف أسجل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات الإلكترونية تتصدر محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل بكل سهولة ويسر، فلا يحتاج الأمر زيارة أحد مقرات الوزارة، فالتسجيل في إعانة العاطلين عن عمل يتم من خلال رابط منصة طاقات الإلكترونية، حيث يحصل الباحث عن عمل من خلال هذا البرنامج مساعدة مالية لمدة 15 شهرًا، وتهدف إعانة البحث عن عمل إلى تحفيز الشباب في الدخول لسوق العمل، كما تقدم الدعم المالي لمساعدة الباحثين عن عمل في الحصول على وظيفة عمل مناسبة، ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الأشخاص المستحقين للدعم وتنظيم عملية صرف الإعانة من خلال تحديد مسئوليات والتزامات الأطراف ذات العلاقة بالدعم، ومن خلال هذا المحتوى قدم لكم طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل ورابط التقديم الإلكتروني عبر منصة طاقات البحث عن عمل وشروط الحصول على إعانة الباحثين عن عمل في النظام الجديد.

كيف أسجل في إعانة البحث عن عمل

طريقة التقديم على إعانة الباحثين عن عمل يتم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، فمن خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات يمكن للباحث عن عمل التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل، ومن خلال السطور الطالية نقدم لكم الطريقة المعتمدة للتقديم في هدف إعانة الباحثين عن عمل:

تسجيل الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونيّة.

النقر على تبويب (الباحث عن العمل) من الصفحة الرئيسية.

ينتقل الموقع إلى الصفحة الخاصة بكتابة بيانات المتقدم بالطل، وهذه البيانات هي: كتابة قم بطاقة الهوية الوطنية. ثم كتابة اسم المستخدم. إدخال رقم الهاتف الجوال. إدراج كلمة السر. يتطلب التسجيل إدخال البريد الإلكتروني. تأكيد بريدك الإلكتروني من خلال إدخاله مرة أخرى.

إدخال كافّة البيانات المطلوبة من المتقدم بالطلب في الحقول المخصصة لها ثم مراجعتها والتأكد من صحتها

اضغط على أيقونة (تسجيل) لاستكمال عملية التسجيل بنجاح، ويمكنكم الاستعلام عن إعانة البحث عن عمل عبر الدخول على الحساب الخاص بك على البوابة، وفيما يلي نقدم شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل.

شروط إعانة البحث عن عمل 1443

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل، فقبل تقديم طلب الحصول على إعانة الباحثين عن عمل عليكم التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق حتى لا يتم رفض الطلب أو استبعاده، وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الجهات المسئولة تقوم بشكل مستمر بمتابعة المستفيدين للتحقق من استمرار توافر شروط الأهلية ، ويمكن من خلال هذه المتابعة خفض الإعانة أو الخصم منها، كما يمكن إيقاف صرف الإعانة للمستفيد، وفيما يلي شروط الحصول على إعانة تنظيم إعانة البحث عن عمل الجديد 1443:

يشترط أن يكون المتقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن عمل سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السّعودية.

يجب أن تتوافر في لمتقدّم القدرة على العمل، وأن يكون جادًا في البحث عنه حسب ما تحدده اللائحة من معايير القدرة والجدية.

أما بالنسبة للعمر فإنه يشترط ألّا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

من شروط الأهلية ألّا يكون المتقدم بالطلب موظفًا في القطاعين الحكومي أو الخاص.

يلزم ألا يكون المستفيد من الإعانة معاش تقاعدي.

صندوق تنمية الموارد البشرية يشترط ألا يكون للمتقدم معاش من الضمان وألا يصرف له أي تعويض مالي ضد التعطل عن العمل.

لا يحق للمتقدّم التسجيل إذا كان طالبًا أو متدربًا في التعليم أو التدريب.

حددت وزارة تنمية الموارد البشرية الدخل الشهري الحد المانع للاستحقاق حسب ما تحدده اللائحة الجديدة.

ينبغي ألا يكون للمتقدم بالطلب أيّ نشاط تجاري.

ونختتم شروط الأهلية بشرط ألّا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل أو إعانة البحث عن عمل.

ويُستثنى من الشرط الأخير ألا تتجاوز مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة التي نصت عليها المادة الثالثة من التنظيم الجديد، وفي هذه الحالة تحدد اللائحة آلية احتساب مدد الإعانة المُقدّمة للمستفيد من خلال البرنامج.

رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل

التقديم في إعانة العاطلين عن العمل يتم إلكترونيًا من خلال التسجيل الإلكتروني في بوابة طاقات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي لتوفير كافة الخدمات للباحثين عن العمل لتحدد الأشخاص المستحقين للإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل، وتوفر البوابة الإلكترونية لطاقات كافة الخدمات لتيسير عملية التقديم على إعانة البحث عن العمل وكافة البرامج الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وهذه الخدمات تحفز الشباب في الدخول إلى سوق العمل كما تساعدهم على إيجاد وظيفة مناسبة.

كم إعانة البحث عن عمل

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن صرف إعانات الباحثين عن عمل في النظام الجديد لمدة 15 شهرًا بدلًا من 12 شهرا في نظام حافز القديم، وجاءت آلية الصرف على النحو التالي:

صرف إعانة برنامج البحث عن عمل 2,000 ريال سعوديّ لكلّ شهر في الأربعة أشهر الأولى.

صرف إعانة برنامج البحث عن عمل بقيمة 1,500 ريال سعوديّ لكلّ شهر في الأربعة أشهر الثانية.

صرف إعانة للباحثين عن عمل 1,000 ريال سعوديّ لكلّ شهر في الأربعة أشهر الثالثة.

صرف إعانة المتعطلين عن عمل 750 ريال سعوديّ لكلّ شهر في الثلاثة أشهر الأخيرة.

كيف أقدم في إعانة العاطلين عن العمل

التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل في السعودية يتم من خلال البوابة الوطنية للعمل”منصة طاقات الإلكترونية، حيث أعلن مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 14 مايو 2021 م عن إقرار الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، فوافق المجلس على صرف إعانة مالية لمدة 15 شهرًا للباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين، وذكر المجلس أن برنامج إعانة البحث عن عمل الجديد 1443 يدخل في حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، ويجب عند الدخول على رابط تقديم إعانة البحث عن عمل للحصول على وإعانة الباحثين عن عم مراعاة المدتين التاليتين:

أن يكون التقديم على إعانة البحث عن عمل قبل مرور 24 شهراً من تاريخ نهاية التعليم أو التدريب.

كما يجب مراعاة أن يكون تسجيل إعانة البحث عن عمل بعد مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية لمن سبق له العمل وترك العمل.

حالات وقف صرف إعانة دعم الباحثين عن عمل

حددت وزارة تنمية الموارد البشرية حالات التي يتم فيها إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد، وشددت اللائحة الجديدة على ضرورة توخي الدقة والصحة ي تقديم مستندات التي تثبت الاستحقاق، لأن في حال تعمد المستفيد في تقديم مستندات غير صحيحة، فانه يتوجب عليه إعادة المبالغ التي حصل عليها من الإعانة، وفي هذه الحال يحق لصندوق تنمية الموارد البشرية تقديم المستفيد إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في حقه، كما حددت اللائحة حالات خفض الإعانة أو الخصم منها بالإضافة إلى حالات وقف صرف الإعانة بشكل نهائي، وفيما يلي عرض لهذه الحالات:

يتم توقف الصرف في حال انتهاء مدة الصرف المقررة.

كما يتوقف الصرف في حال تقدم المستفيد طلب لإيقاف صرف الإعانة له.

وفي حالة وفاة المستفيد يتوقف الصرف.

في حالة عدم استمرار توافر أحد شروط الاستحقاق كما جاءت في المادة الخامسة من اللائحة.

وحدد التنظيم أنه في حال إيقاف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على إعانة البحث عن عمل.

في حال عدم التزام المستفيد بأحد الالتزامات التي جاءت في المادة السابعة من التنظيم يتم خفض إعانة البحث عن عمل بمبلغ 200 ريال شهريًا.

كما يتم الخصم من إعانة البحث عن عمل قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنظيمية للبرنامج.

يحق لصندوق تنمية الموارد البشرية تعليق صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد بشكل مؤقت، وبشرط ألا يزيد مدة التعليق عن 6 شهور، وحددت اللائحة التنظيمية الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة للمستفيدين.

برنامج إعانة البحث عن عمل الجديد

يهدف برنامج إعانة العاطلين عن العمل إلى تحقيق عدة أهداف نقدمها لكم في النقاط التلية: