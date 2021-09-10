طريقة تسجيل الترقية في نظام فارس الخدمة الذاتية لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن فتح باب التقديم على الترقية في نظام فارس الخدمة الذاتية لشاغلي الوظائف التعليمية وذلك في إطار جهود الوزارة لتهيئة الأجواء الإدارية المحفزة التي تشجع المعلمين للحصول على الترقية وفق الضوابط والشروط التي تم تحديدها خلال هذه المرحلة مع تحفيز المعلمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط لسرعة استكمال متطلبات الترقية والتقديم عليها في الدورات اللاحقة والمجدولة في التقويم الدراسي الجديد.

شروط الحصول على الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية

وقالت الوزارة إنه يجب أن تتوفر عدد من الشروط في من يتقدم بطلب الحصول على الترقية منها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية.

التقديم متاح فقط لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم.

ضرورة استيفاء المتقدم لجميع متطلبات الترقية حسب ما ورد في لائحة الوظائف التعليمية .

. الحصول على الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

موعد تسجيل الترقية في نظام فارس

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية 1443 عبر الخدمة الذاتية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 26 / 2 / 1443هـ الموافق 3 أكتوبر 2021 وحتى يوم الخميس 8 / 3 / 1443هـ الموافق 14 أكتوبر 2021.

تسجيل الترقية في نظام فارس الخدمة الذاتية

ويتم التقدم بطلب الترقية عبر نظام فارس من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على نظام فارس . الانتقال إلى الخدمة الذاتية. الدخول على خدمة ترقيات المعلمين. تسجيل بيانات طلب الترقية ورفع الطلب آليًا.

طريقة التسجيل في الخدمة الذاتية

يذكر أنه يجب للتقديم على الترقية أن يكون المستفيد لديه كلمة مرور واسم مستخدم في نظام فارس الخدمة الذاتية وفي حالة عدم التسجيل المسبق يمكن التسجيل من خلال ما يلي: