مصر.. جرحى في خروج قطار عن مساره

أصيب 3 مصريين، الجمعة، في حادثة خروج قطار عن مساره، أثناء في رحلة بين محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المصابين هم فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، وسيدة تبلغ (65 عاما) وأخرى تبلغ (75 عاما)، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن القطار خرج عن السكة الحديدية عند الساعة 8:45 صباحا، لدى دخوله إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأضافت أن 4 عربات من مؤخرة القطار انحرفت عن السكة، مشيرة إلى أن القطار توقف لمدة تزيد عن الساعتين، قبل أن يستكمل رحلته صوب مدينة الإسكندرية.

وذكرت أن السلطات المختصة عملت على تعديل مسار العربات وإعادة القطار مرة أخرى لتنتظم الرحلة من جديد.