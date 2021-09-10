أصيب 3 مصريين، الجمعة، في حادثة خروج قطار عن مساره، أثناء في رحلة بين محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، شمالي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المصابين هم فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، وسيدة تبلغ (65 عاما) وأخرى تبلغ (75 عاما)، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.
وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن القطار خرج عن السكة الحديدية عند الساعة 8:45 صباحا، لدى دخوله إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأضافت أن 4 عربات من مؤخرة القطار انحرفت عن السكة، مشيرة إلى أن القطار توقف لمدة تزيد عن الساعتين، قبل أن يستكمل رحلته صوب مدينة الإسكندرية.
وذكرت أن السلطات المختصة عملت على تعديل مسار العربات وإعادة القطار مرة أخرى لتنتظم الرحلة من جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. جرحى في خروج قطار عن مساره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.