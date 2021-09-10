العراق: اعتقال 5 من عناصر داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أوضحت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن المعتقلين من داعش أحدهم مسؤول عن "وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة والآخر مسؤول عن واردات النفط".

وأضاف البيان أن الداعشى الثالث كان يعمل "فى صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات، وما تبقى منهم يعملان مقاتلين فى ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".