جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أوضحت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن المعتقلين من داعش أحدهم مسؤول عن "وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة والآخر مسؤول عن واردات النفط".
وأضاف البيان أن الداعشى الثالث كان يعمل "فى صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات، وما تبقى منهم يعملان مقاتلين فى ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: اعتقال 5 من عناصر داعش فى نينوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.