جانتس: سنقبض على الفارين من جلبوع عاجلاً أو آجلاً

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "آى 24 نيوز" الإسرائيلى، قال جانتس خلال جولة فى المنشية قرب جنين فى الضفة الغربية: "أُنهى زيارة ميدانية وتقييما مشتركًا للوضع مع كافة الجهات التى تشارك فى مطاردة الفارين الستة، منها مصلحة السجون الإسرائيلية، وشرطة حرس الحدود، وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل".

وأضاف: "سنقبض فى نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو فى مناطق بعيدة، سنواصل هذا النشاط ونضمن الأمن لهذه المنطقة"، مؤكدًا على أهمية التعاون الاستخبارى والميدانى للنجاح فى ذلك.

وتابع وزير الأمن الإسرائيلى: "هذا التعاون سيستمر وفى نهاية الأمر، عاجلا أو آجلا، سنقبض على من ينبغى القبض عليهم".