عاجل- جورج قرداحى للإعلام.. ننشر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية"، تميزت الحكومة اللبنانية الجديدة بعدد من الوجوه البارزة فى لبنان، ومن بينهم الإعلامى جورج قرداحى وزيرًا للإعلام، وسعاده الشامى نائبًا لرئيس الوزراء نجيب ميقاتى.

كما عين لبنان عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، وعباس الحلبى وزيرا للتربية والتعليم العالى، وهنرى خورى وزيرًا للعدل، ثم بسام مولوى وزيرا للداخلية، وجورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطنى، وعصام شرف الدين وزيرا للمهجرين، ويوسف خليل وزيرا للمالية.

كما تم اختيار نجلا رياشى لمنصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهيكتور الحجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفراس أبيض وزيرا للصحة، ووليد فياض وزيرا للطاقة.

وينتظر اللبنانيون ولادة هذه الحكومة منذ أكثر من عام، فى ظل انهيار اقتصادى غير مسبوق، صنفه البنك الدولى من بين الأسوأ فى العالم منذ عام 1850.