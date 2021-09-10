شروط سكني للمطلقات وطريقة التسجيل عبر موقع وزارة الإسكان السعودية 1443

شروط سكني للمطلقات أول ما يبدأ المواطن في البحث عنه عند الشروع في التقديم بطلب للحصول على الدعم السكني، حيث قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتوفير دعم مادي يساعد النساء المطلقات والأرامل في تجديد مسكنهم أو الحصول على سكن جديد مطابق للمواصفات القانونية، ولكن للحصول على هذا الدعم لابد من توافر بعض الضوابط والأحكام والموافقة عليها، لذلك سنتعرف فيما يلي على شروط سكني للمطلقات وكذلك طريقة التسجيل في برنامج سكني إلكترونيًا.

ما هو برنامج سكني

قبل البدء في عرض شروط سكني للمطلقات سنقوم بالإجابة على سؤال ماهو برنامج سكني؟، هو عبارة عن برنامج تمويلي تم إطلاقه من قبل وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في عام 2017م، بهدف توفير حلول سكنية متنوعة ومدعومة بالكامل أي بدون فوائد لتتناسب مع كافة فئات المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى العديد من الأهداف والمتطلبات الأخرى التي يرغب البرنامج في تحقيقها، وهي كالآتي:

العمل على تحفيز ورفع الإنتاجية السكنية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.

السعي إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومن ثم العمل على استدامة موارد وزارة الإسكان.

توفير مباني سكنية تتناسب مع الفئات المتوسطة من مواطني المملكة العربية السعودية.

العمل على رفع نسبة التملك بين المواطنين.

كما يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد.

كما يمكنك التعرف على شروط وطريقة التسجيل في الدعم السكني للعسكرين.

شروط سكني للمطلقات

أعلن البرنامج فور موافقته على توفير دعم مالي للنساء الأرامل عن الشروط والضوابط القانونية اللازم توفرها في النساء المتقدمة بطلب الدعم من وزارة الإسكان، ومن هذه الشروط الآتي:

أولاً يجب على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية.

كما يجب مرور عام على الأقل على إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

من اللازم مرور فترة قدرها عامين من تاريخ الطلاق قبل البدء في تقديم الطلب.

يجب على المتقدمة ألا تكون قد استفادت من الدعم السكني من قبل.

ألا تتجاوز مجموع ممتلكاتها الـ5 مليون ريال سعودي.

عدم وجود أي مبني سكني مسجل باسمها.

في حالة إذا كانت المتقدمة تعول طفل أو إبن فلا يجب أن يزيد عمرة عن 25 عام.

أولاً تقوم المتقدمة بزيارة الموقع الرسمي لبوابة سكني.

بعد ذلك تقوم بتقديم بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.

سيتم ظهور صفحة إدخال البيانات الشخصية تقوم بإدخالها وهي (رقم الجوال – الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – الرمز المرئي).

ثم الضغط على زر “ تسجيل “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رقم الدخول، تقوم المتقدم بالرجوع مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم البدء في إدخال بيانات الدخول وهي رقم الهوية الوطنية ورقم الدخول التي حصلت عليه سابقاً.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة ولابد من إرفاق معرف الراتب الخاص بالمتقدمة.

وأخيراً تقوم بالضغط على زر “إرسال“.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تكون قد تم الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح، ولابد من متابعة الطلب.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط سكني للمطلقات 2022، كما تعرفنا على طريقة التسجيل إلكترونيًا.