حل مشكلة عدم صرف دعم برنامج حساب المواطن في ثلاث خطوات إلكترونية، حيث أن حساب المواطن أعلن عن طريقة لحل مشكلة عدم إيداع وصرف مبالغ الدعم، فإن هناك العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم حساب المواطن، فذلك البرنامج يعتبر من أهم الدعم المقدمة للمواطنين من وزارة الموارد البشرية، فبرنامج الدعم يستفيد منه المواطنين سواء المستقل أو رب الأسرة، فيقوم موقعنا ثقفني بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالاستفادة من البرنامج إلكترونيا.

حل مشكلة عدم صرف دعم حساب المواطن

ذكر حساب المواطن أن جميع المواطنين المؤهلين في المملكة الاستفادة من الدعم، فإن البرنامج يدعم جميع الأسر التي تحتاج إلي مبالغ الدعم لسد أحتياجاتهم الضرورية، ويوجد بعض المواطنين الذين يتعرضون عدم إيداع أو صرف الدعم، لذلك أوضح برنامج حساب المواطن خطوات بسيطة يستطيع من خلالها المواطن حل المشكلة، وهذه الخطوات الواجب اتباعها تكون كالتالي:

لابد من الذهاب إلي البنك المراد استلام الدفعة الخاصة منه، ويقوم المواطن بالتأكد من إيداع الدعم أو عدمه.

يجب عند التأكد من عدم إيداع الدفعة أن يدخل علي رابط حساب المواطن الإلكتروني.

يقوم المواطن برفع طلب عن طريق أحد خدمات البرنامج الإلكتروني وهو خدمة صوتك مسموع، فإن كل مواطن يختار نوع الطلب الرئيسي المسمي بالمدفوعات ثم الفرعي وهو عدم استلام الدفعة.

خطوات تسجيل المواطنين في برنامج الدعم

تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة التسجيل في البرنامج إلكترونيا، فيمكن لجميع المواطنين التقدم للدخول بالبرنامج والتسجيل فيه، لذلك أعلن البرنامج عن رابط وخطوات التسجيل في برنامج الدعم، كما أن تلك الخدمة المتاحة من وزارة الموارد تكون مجانية، فإن خطوات التسجيل لجميع الفئات المستفيدة كالتالي: