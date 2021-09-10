جواز السفر وكيفيه إصدارة عبر منصة ابشر الكترونيا بالخطوات ومعرفه رسوم الإصدار

جواز السفر وكيفيه إصدارة من اهم الأسئلة التي تسال عنها الكثير من السعوديين بالمملكة. والتي أعلنت عنه منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن عده خدمات عبر صفحتها علي تويتر مثل الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال وهويه المقيم أيضا بالخطوات. وتم الإعلان أيضا عن تسجيل القدوم عبر ابشر بدون تسجيل دخول بالمنصة ومعرفه الشروط لجميع للمستفيدين. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح جواز السفر وكيفيه إصدارة ومعرفه شروط الخدمة والرسوم المتعلقة بها. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

جواز السفر السعودي وكيفيه إصدارة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين أو ولي أمر المواطن من إصدار جواز سفر له أو احد أفراد الأسرة. كما تم الإعلان أيضا عن رسوم الخدمة وهي 300 ريال لمده صلاحيه 5 سنوات. و 600 ريال لمده 10 سنوات صلاحيه. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من هذه الخدمة وهم المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه بها. وأوضحت المنصة أيضا عن ملاحظه ألا وهي أن هذه الخدمة تقتصر علي إصدار جواز سفر فرد واحد فقط بدون مرافقين. كما أعلنت المنصة عن ثلاث متطلبات الخدمة وهي:

يجب اختيار وتحديد المواطن أو فرد الأسرة المراد الإصدار له.

وجود عنوان وطني لللمستفيد لكي يتم استلام الجواز عبر البريد السعودي.

تعبئه بيانات إصدار الجواز والموافقة علي الاقرار.

إصدار جواز سفر سعودي

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد وهي:

سداد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة والمخالفات المرورية إن وجدت.

توافر بصمه وصوره للمستفيد.

تواجد المواطن داخل المملكة عند طلب الخدمة.

عدم إصدار جواز مسبق ولا يكون مرافق بجواز اخر.

خطوات إصدار جواز سفر سعودي

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إصدار الجواز والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: