بوابة ريف تسجيل دخول reef.gov.sa وشروط قبول الدعم

بوابة ريف تسجيل دخول reef.gov.sa هي المنصة الرسمية التي من خلالها يتم استقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي الذي أطلقته وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية والتي ترغب في تحسين مستوى دخل المزارعين وتوفير الخدمات الخاصة بالدعم لهم ما دامت تتوافر بهم شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة أو أيضًا الشروط التي قامت الوزارة بتقديمها من أجل قبول طلب التسجيل في دعم الريف لربات البيوت لذلك سنشرح بالتفصيل آلية منصة ريف تسجيل الدخول 2021.

بوابة ريف تسجيل دخول reef.gov.sa

تقدم منصة ريف بإشراف رسمي من وزارة الزراعة العديد من الخدمات الإلكترونية، منها الاستعلام عن الطلبات واستقبال الطلبات من البداية من أجل تسليم الدعم إلى المستحقين، ويمكن التسجيل في المنصة من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة ريف لخدمات الدعم المادي reef.gov.sa.

ثم تسجيل الدخول بحسابك متمثلة في رقم الهوية وكلمة المرور، وفي حال لم يكن لديك حساب سابق يتعين النقر على تبويب إنشاء حساب جديد.

عقب ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع، ويليها تسجيل الدخول إلى المنصة رسميًا.

عليك تصفح الخدمات الإلكترونية وبرامج الدعم واختيار برامج الدعم الريفي للأسر المنتجة أو العاطلين عن العمل، ثم يتم إرسال الطلب رسميًا إلى الوزارة بعد إدخال المعلومات والبيانات.

شروط قبول طلب دعم ريف للأسر المنتجة

وضعت الوزارة عدد من الشروط والمعايير حتى يتم قبول طلبات التسجيل في المنصة ولكنها حاولت التسهيل على جميع المتقدمين، وطرحت الشروط التالية:

لا بد أن يكون لدى المتقدم من الأسر المنتجة وثيقة عمل حر، ويمكن استخراجها إلكترونيًا عبر بوابة العمل الحر من الموارد البشرية.

ألا يكون ملتحق بأحد الوظائف في المؤسسات داخل المملكة، وأن يكون متوفر لديه حساب بنكي.

يشترط أن يكون صاحب الطلب مستخرج الوثيقة للعمل الحر في المجالات الزراعية المختلفة التي تم تحديدها مسبقًا من خلال وزارة الزراعة.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات عن الشروط والضوابط وأحكام صرف الدعم الريفي من خلال الاتصال على الرقم الموحد للمنصة وهو 19930، وهو متاح للرد على جميع العملاء بدءً من الثامنة صباحًا وحتى نهاية اليوم في الرابعة عصرًا.