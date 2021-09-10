شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة ومتى ينزل؟

شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة أعلنت عنها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى دعم المواطنين بتقديم برامج للدعم المادي منها دعم ريف لربات البيوت أو الأسر المنتجة، وقد أشارت وزارة الزراعة المسؤولة عن هذا الدعم أنها تسعى نحو دعم الاقتصاد السعودي والمساهمة في تطويره بنسبه كبيرة، ولذلك كان لزامًا عليها أن تشجع على الأنشطة الزراعية لنمو القطاع الزراعي والذي يصب في صالح اقتصاد المملكة في النهاية وأيضًا يضمن حياة كريمة للمواطنين، لذلك أعلنت عن معايير قبول التسجيل في دعم الريف لربات البيوت بالتفصيل ومن هذا المنطلق نوفر لكم شروط الدعم الريفي لهذا العام.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

شروط دعم ريف للأسر المنتجة عديدة، وقد لفتت إليها الوزارة في وقت سابق من خلال منصة الدعم الريفي للعاطلين وينبغي الاطلاع عليها قبل أن يتم تقديم الطلب حتى تضمن الموافقة عليه حيث أن هناك وقت مستغرق أثناء النظر في الطلبات ومعالجتها فتجنبًا للرفض بعد ذلك لا بد من التعرف على كافة الشروط وعلى رأسها:

يشترط الحصول على الجنسية السعودية لطالبي الدعم الريفي من الأسر المنتجة.

استخراج وثيقة العمل الحر، علمًا بأن مدتها قد تصل إلى عام، ولذلك ينبغي إصدارها من المنصة المختصة بها.

يتعين العمل في أحد مهن الزراعة في المملكة عند تقديم الطلب، وأن يتم تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد على هذا.

عدم العمل في القطاعين الحكومي والخاص عند إرسال الطلب إلى الوزارة.

ضرورة أن يكون دخل صاحب الطلب أقل من 6000 ريال سعودي وتقديم إثبات على ذلك رسميًا.

موعد صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة

تحصل الوزارة على مدة شهرين على الأقل من أجل معالجة الطلب، حيث أنها تستقبل آلاف من الطلبات التي يرغب أصحابها في الحصول على الدعم، لهذا تصل مدة المعالجة إلى شهرين، وعند قبول الطلب، يحق للمواطنين استلام الدعم الريفي المادي خلال يوم 1 وحتى يوم 10 من الشهر الميلادي، على أن يتم الإيداع في الحساب البنكي لصاحب الطلب، ولهذا يرجى كتابته عند التسجيل بطريقة صحيحة.