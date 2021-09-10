التسجيل في دعم الريف لربات البيوت وموعد الصرف الشهري

التسجيل في دعم الريف لربات البيوت يهدف إلى تحسين المستوى العام للمواطنات والمواطنين أيضًا في المملكة العربية السعودية، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة آليات عديدة وبرامج مختصة في تقديم الدعم، وقد ألزمت الحكومة السعودية متمثلة في القيادة الحكمية الوزارات بضرورة تقديم الدعم وتطوير برامج للدعم لمساندة المواطنين لذلك تم تقديم شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وأيضًا ربات البيوت وإذا كنت بحاجة إلى التسجيل في دعم ريف للعاطلين فينبغي أن يتم استخدام رابط بوابة ريف تسجيل دخول برقم الهوية.

التسجيل في دعم الريف لربات البيوت

هناك العديد من القطاعات التي يقدم لها الدعم الريفي من بينها المزارعين وأيضًا الأسر المنتجة في مجال تربية النحل أو قطاع الصيد، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية المختلفة، وعلى من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف اتباع التالي:

يتم أولًا تسجيل دخول الدعم الريفي عبر منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa.

ثانيًا يتعين كتابة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول أو لإنشاء حساب جديد.

ثالثًا يعقب تلك الخطوات رفع الأوراق المطلوبة للتحقق، والتي تؤكد توافر الشروط الفنية والصحية وكذلك إدخال البيانات الشخصية.

رابعًا يتعين أن يتم الانتهاء بإرسال الطلب إلى المنصة، حتى تتولى مهمة البحث والنظر في كل ما جاء إليها من بيانات عن طريق اللجنة المختصة.

موعد نزول دعم الريف بعد التسجيل

في الأيام العشر الأول من الأشهر الميلادي يتوقع صرف الدعم المادي من منصة ريف، ولكن تلك الخطوة تأتي عقب قبول الطلب، حيث أنه بعد التسجيل تصل مدة المعالجة إلى 60 يوم بحد أقصى ويتم الرد سواء بالموافقة أو بالرفض على الطلبات.

رقم دعم الريف الموحد

ويمكن معرفة المزيد وخصوصًا عن الشروط اللازمة من أجل قبول طلب الدعم الريفي من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء البرنامج الموحد المجاني من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الاتصال على 19930 وسوف يقوم أحد ممثلي البرنامج بالرد على جميع الاستفسارات التي تخص الدعم وتخص الأوراق المطلوبة والشروط الفنية والصحية والشخصية أيضًا اللازمة للقبول رسميًا للمواطنين.