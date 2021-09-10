وليد جنبلاط : "كونوا مثل طالبان"

دوت الخليج :- توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إلى "الذين يدعون معرفة كل شيء"، قائلا: "طالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته".

وكتب جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الإعلام والصحف. الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته".

وأضاف: "أنتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض أي تعددية". وأرفق تغريدته بهاشتاغ #طالبان.

يذكر أن أكثر من شهر قد مضى على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة إلا أنه، كسلفه سعد الحريري، لم يتقدم خطوة حقيقية في ذلك الاتجاه حتى الآن.

وكان الحريري اعتذر في يوليو الماضي عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

المصدر: RT