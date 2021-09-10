ليبيا.. استئناف عمليات التحميل في السدرة وراس لانوف

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن عمليات التحميل في ميناءي السدرة وراس لانوف استؤنفت، اليوم الجمعة.

وقال مهندس في مرفأ الحريقة إن الصادرات لا تزال متوقفة هناك، حيث يمنع بعض الأشخاص عمليات التحميل.

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات، بعد أن قالت الشركات التابعة لها إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.

في غضون ذلك، هناك خلاف بين وزير النفط في حكومة الوحدة محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال عون إنه أوقف صنع الله لأنه غادر ليبيا دون الحصول على إذن من الوزارة. ويرفض صنع الله ذلك، قائلا إن مجلس الوزراء فقط هو من يملك سلطة وقفه.

وطالب المتظاهرون، الذين أوقفوا الصادرات في السدرة وراس لانوف، بفرص عمل وإقصاء صنع الله. كما طالب المتظاهرون في الحريقة بفرص عمل. وهددت مجموعة في حقل الشرارة النفطي بوقف الإنتاج إذ لم يتم إقصاء صنع الله.