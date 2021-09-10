الكرملين يأسف بعد تصريحات رئيس أوكرانيا عن الحرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال بشأن موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الأوكرانى، قال المتحدث الصحفى للكرملين، ديميترى بيسكوف: "نأسف لذلك".

وحسلما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، رد بيسكوف على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يتوقع خطرًا بعد تصريحات الرئيس الأوكرانى عن نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا، وقال المتحدث الروسى: "لا نريد الغوص فى أى توقعات مروعة".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قال خلال منتدى "واى إى إس- بريستورمينج" لتبادل الأفكار فى كييف، فى وقت سابق، إنه يتوقع احتمال حرب شاملة ضد روسيا، مضيفًا "سيكون أكبر خطأ ترتكبه روسيا".