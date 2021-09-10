جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال بشأن موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الأوكرانى، قال المتحدث الصحفى للكرملين، ديميترى بيسكوف: "نأسف لذلك".
وحسلما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، رد بيسكوف على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يتوقع خطرًا بعد تصريحات الرئيس الأوكرانى عن نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا، وقال المتحدث الروسى: "لا نريد الغوص فى أى توقعات مروعة".
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قال خلال منتدى "واى إى إس- بريستورمينج" لتبادل الأفكار فى كييف، فى وقت سابق، إنه يتوقع احتمال حرب شاملة ضد روسيا، مضيفًا "سيكون أكبر خطأ ترتكبه روسيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين يأسف بعد تصريحات رئيس أوكرانيا عن الحرب ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.