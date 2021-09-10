كيفية التسجيل في البطاقة التموينية لبنان وتقديم طلب استمارة عبر منصة impact gov lb

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عمر شويل - جدة منصة البطاقة التموينية لبنان، يبجث عن كيفية التسجيل فيها وطلب التقديم، عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، حيث تأتي التقديم على التقديم على البطاقة التموينية في لبنان من الأسر المتضررة والفقيرة التي تأثرت برعم الدعم الكامل عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمحروقات من جانب الحكومة اللبنانية، نتيجة لذا الأمر قررت وزارة الشئون الإجتماعية ووزارة الاقتصاد اللبناني بعد موافقة مجلس النواب على طرح منصة البطاقة التموينية impact gov lb وتقديم استمارة طلب للحصول على منحة مالية شهريًا.

منصة البطاقة التموينية لبنان

تعتبر البطاقة التموينية لبنان، هى بمثابة بطاقة ذكية تتيحها الدولة لفئة المواطنين الضعفية والفقيرة، يتمكنون على أساسها بعد عملية التسجيل من الحصول على دعم مادي، نظير إيقاف الدعم من الحكومة على عدة سلع أساسية هامة لدى المواطن، حيث أفادت عدة دراسات صادرة من البنك الدولى أن نسبة الفقر في دولة لبنان تخطت حاجز الـ 50%. وقرر المصرف المركزي اللبناني الإنطلاق من هذه الدراسة لمحاولة وضع تحايد بين الفئة المتوسطة والمهمشة والفئة العليا، وذلك من خلال طرح منصة البطاقة التموينية لبنان التي تعتبر مثل البطاقة الإئتمانية يستخدمها المواطن للحصول على دعم مالي يصل لـ 93 دولارًا شهريًا.

impact.gov.lb البطاقة التموينية

نستعرض معكم كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان، والتي وضعت لها وزارة الشئون الإجتماعية شروطًا محدده. وموعدًا لبدء التقديم والإنتهاء، وفي السياق ذاته يستفاد المواطن أو الأسرة التي تتم التسجيل في البطاقة التموينية impact في لبنان من دعم مادي يقدم على البطاقة شهريًا بـ 25 دولار لكل فرد. فيما يضاف إليها 15 دولار للشخص الذي يبلغ من العمر 64 عامًا. مع العلم أنه لا يتجاوز المبلغ المحدد للعائلة الواحدة 126 دولارًا أمريكيا.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية لبنان

أكدت وزارة الشئون الاجتماعية أن يمكن للأسر اللبنانية المقيمة في لبنان التسجيل في البطاقة التموينية من خلال منصة daem.impact.gov.lb. والتي تتم من خلال إختيار رب الأسرة أو العائلة لإسم مستخدم، وبعد ذلك إختيار كلمة مرور. على أن تظهر له المنصة بعد ذلك استمارة عائلية يقوم بملء بياناتها بشكل كامل لجميع أفراد أسرته.

تقديم طلب للبطاقة التموينية

أكدت وزارة الشئون الإجتماعية أن عملية تقديم طلب للبطاقة التموينية تتم بشكل إلكتروني من خلال منصة daem.impact.gov.lb. موضحة أن عملية التقديم تبدأ يوم الخميس الموافق 9-9-2021 وتنتهي يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم. حيث يمكن لكل أسرة إمكانية التعديل وتحديثات بياناتها في أي وقت، خلال هذه الفترة.