17 وفاة و888 إصابة كورونا جديدة

دوت الخليج – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10518 وفاة و805214 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.02 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الخميس.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12032 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 60 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 527 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 787 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 782664 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29450 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 950418 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.