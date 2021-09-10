طالب ممرضا مسنا بالسجود لكلبه.. توقيف طبيب مصري عن العمل

قررت جامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة، وقف رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة عن العمل وإحالته إلى التحقيق في واقعة إهانته لممرض ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيديو قد انتشر للطبيب وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، إن الجامعة فور علمها بالواقعة والتحقق من شخص الطبيب الذي تبين أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب، قررت فورا وقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق أمام مجلس التأديب بالكلية والجامعة.

يأتي ذلك فيما أرسل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجيها إلى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي وصفها بأنها "تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس".

وشمل التوجيه الوزاري ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض "لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية".

الفيديو الذي تصل مدته لأربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

وقال رئيس جامعة عين شمس في تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، إن هذه "الواقعة المشينة لم تحدث داخل جدران الجامعة ولا مستشفياتها ولكن حدثت داخل مستشفى خاص في مصر الجديدة شرقي القاهرة، ومع ذلك تم التحرك الفوري ضد الطبيب نظرا لعمله بالجامعة ولأنه يمثل صورتها والمفترض أنه قدوة ولا يجب أن يصدر منه مثل هذا السلوك المشين".

وشدد المتيني على أن الجامعة اتخذت الإجراءات التي تقع في حدود سلطتها وهي الوقف عن العمل والتحقيق الإداري في الواقعة، ولكن التحقيق الجنائي أمام النيابة العامة يحتاج بلاغا من المتضرر وهذا ليس للجامعة ولاية عليه.