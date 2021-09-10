الاتحاد الإفريقى يعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت الهيئة الإفريقية: "تقرر تعليق مشاركة غينيا فى كافة أنشطة الاتحاد الإفريقى وهيئاته لصنع القرار".

وتأتى خطوة الاتحاد بعدما استولت قوات خاصة فى غينيا على السلطة الأحد، واحتجزت كوندى، الذى تعرض لانتقادات متزايدة لما اعتبره البعض استبدادًا.

كما جاء القرار بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضًا عضوية غينيا، وإعلانها أنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن فى الاتحاد الإفريقى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكى، على "الانخراط مع الجهات المعنية فى المنطقة" لإيجاد مخرج للأزمة.

وكان الاتحاد الإفريقى أدان سيطرة الجيش على السلطة فى غينيا يوم الأحد الماضى، داعيًا إلى إطلاق سراح كوندى، الذى بات أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطى فى 2010.