عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ونشرت وكالة "نوفوستى" لقطات تظهر لحظة وصول سوليفان إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. وأشارت الوكالة إلى أن السفير الأمريكى لدى وصوله إلى الوزارة رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين، ولا يزال الغموض يلف سبب استدعائه. ولم توضح الوكالة بعد أسباب استدعاء الخارجية الروسية للسفير الأمريكى.

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