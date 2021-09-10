جدة - نرمين السيد - أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التى تم منع القدوم منها مسبقا، والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من الـ12 من سبتمبر الجارى.





وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أن القرار يشمل القادمين من كل من الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الالكترونى للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة، بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة، وكذلك تقديم نتيجة فحص مخبرى (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة. أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة فى إحدى الدول المشمولة بالإغلاق، ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية من الدول المحظورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.