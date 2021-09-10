خطوات الاستعلام علي صلاحية التامين للمركبات عبر منصة ابشر بالمملكة

الاستعلام علي صلاحية التامين للمركبات عبر منصة ابشر أوضحت منصة ابشر، التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، طريقة الاستعلام عن صلاحية التامين علي المركبات، فالخدمة تمكنك بسهولة الاطلاع علي التفاصيل التي تخص تامين سيارتك، وتقدم منصة ابشر خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ومنها تأشيرة الخروج والعودة، صلاحية الإقامة للوافد، التحقق من صلاحية الهوية، الاستعلام عن المخالفات المرورية، والكثير من الخدمات المدنية المتنوعة، التي تخص المواليد والوفيات، وأطلقت أيضا خدمات كثيرة جديدة، مثل تسجيل القدوم، وهي تسجيل القادمين إلي المملكة، وتحديث بياناتهم الصحية الخاصة بكرونا، قبل دخول المملكة، عبر المنافذ الحدودية، وبينت المنصة الفئات المستفيدة من ابشر، العمالة المنزلية، الزائر المحصن، الزائر للعلاج، ومقيم محصن، ومقيم غير محصن، وسنتكلم هنا عن صلاحية التامين للمركبات، وهي أيضا من الخدمات المقدمة من ابشر. شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية وطريقة السداد للمخالفة بالمملكة

خطوات الاستعلام علي صلاحية التامين للمركبات عبر منصة ابشر

وضعت منصة ابشر بالمملكة، طريقة لمعرفة صلحية التامين علي السيارة:

التسجيل بالدخول إلي منصة ابشر الإلكترونية. ثم من خدمات المركبات، اختار الاستعلام. واختار بعد ذلك صلاحية التامين علي المركبات. ثم ستجد ثلاث حقول، رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي. ستظهر صفحة بها عرض صلاحية تامين المركبة.

تسجيل الدخول إلي ابشر. ثم اختار التفويض. اختار إضافة مستخدم لمركبة ( داخل وخارج المملكة ). ثم علم عل اختيار المركبة المراد التفويض عليها. إرسال طلب التفويض بالقيادة للمفوض للموافقة له.

الدخول إلي ابشر. ثم اختار خدمة المركبات، وبعد ذلك مبايعة المركبات. تتيح خدمة مبايعة المركبات، إمكانية إتمام البيع أليا عبر منصة ابشر. ويتم الفحص من قبل المشتري، وإتمام المبايعة، وفق الثمن المحدد، المتفق عليه. ثم يجب لإتمام المبايعة، تسجيل البيع في حسابة علي ابشر. مع تحديد ثمن البيع المتفق عليه، وإدخال المعلومات، الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الحساب بالبنك، حتي يستطيع الشاري تحويل ثمن البيع. كما شددت المنصة على أن يكون حساب البائع، مسجلا باسمه لدى أحد البنوك بالمملكة.

راحة المواطنين والمقيمين علي ارض المملكة. ثم الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير خدمات إلكترونية ، دون الذهاب إليها، للحد من فيرس كرونا. خطوات للحماية العامة، للمواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة بالمملكة.

شركة ميد غلف 1200 ريال. ثم التعاونية 6000 ريال، ونسبة التحمل 1500 ريال سعودي. أما وفاء 1050 ريال. الدرع 1350 ريال. ثم المتحدة للتامين 1600 ريال سعودي. اتحاد الخليج 895 ريال. أسيج 750 ريال سعودي.

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