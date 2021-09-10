رابط الاستعلام عن الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1443 وموعد صرفها

هناك العديد من عمليات البحث التي تجري حول رابط الاستعلام عن الحقيبة المدرسية، التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي لكلا من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، كما أن هناك العديد من التساؤلات من أولياء الأمور حول معرفة متى سوف يتم صرف الحقيبة الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443-2021، حيث تحتوي هذه الحقيبة على العديد من الأغراض المدرسية المهمة للطلبة والطالبات، كما يمكن للطلاب الاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية للطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الحقيبة الدراسية ومعرفة موعد صرفها بالخطوات.

ينبغي على ولى الأمر الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به على الموقع من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به. ومن ثم سوف ينتقل إلى صفحة أخرى خاصة بإدخال البيانات، قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها، وتأكد من صحتها جيدا. بعد لك يتطلب منك كتابة رقم الطلب وأيضا رمز التحقق المرئي، قم بكتابتهما بشكل صحيح، ومن ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام. سوف يتم الرد عليك من خلال رسالة نصية سوف تصلك على رقم الهاتف المحمول الخاص بك والمسجل به.

خطوات الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي للعام الدراسي الجديد 1443موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف دعم الحقيبة المدرسية للأفراد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي وبعض الفئات المحددة من قبل المملكة العربية السعودية ومنهم الأسر محدودة الدخل، وكذلك أيضاً الأسر الفقيرة وبعض الفئات الأخرى ومنهم المتضررين من جائحة كورونا.

أما فيما يتعلق بموعد صرف الحقيبة المدرسية كما أشير إليها من قبل فقد ذكر أنه سوف يتم إيداعها قبل بداية العام الدراسي الجديد بأيام قليلة، أو صرفها بعد بداية العام الدراسي الجديد بفترة زمنية قصيرة، كما أوضحت أن الحقيبة المدرسية تحتوى أيضا ضمن الدعم مبالغ مالية، تساعد الطلاب على شراء الأدوات المدرسية اللازمة والتي سوف يحتاجون إليها، وكذلك أيضا شراء الزي المدرسي، والهدف من برنامج دعم الحقيبة المدرسية، هو تشجيع أولياء الأمور والمساهمة معهم من أجل استكمال تعليم أبنائهم وبناتهم بدون دفع الكثير من التكاليف.