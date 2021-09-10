مقتل فلسطيني خلال هجوم بسكين في القدس

قالت قوات الأمن الإسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على فلسطيني قام بمحاولة طعن، فأردته قتيلا.
وقالت إدارة مستشفى والشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا أصابته قوات الأمن الإسرائيلية خلال مهاجمة عناصر من الشرطة بالسلاح الأبيض، وتوفي الجمعة.
وأوضح المصدران أن محاولة الهجوم تمّت في البلدة القديمة حيث تظاهر سابقا اليوم عشرات الفلسطينيين تأييدا للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن قواتها فتحت النار على أحد القاطنين في القدس الشرقية بعدما حاول طعن رجال الأمن بالسكين، ما أدى إلى تعرّضه إلى إصابة خطيرة.
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