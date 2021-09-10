بسبب "التلاعب" و11 سبتمبر.. موسكو تستدعي السفير الأميركي

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأميركي جون سوليفان، الجمعة، بينما تضاربت الأسباب حول سبب الاستدعاء.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن موسكو استدعت سوليفان بسبب مشكلة تتعلق بأوراق اعتماد صحفيين روس يعملون في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن السلطات رفضت منح بعض الصحفيين الروس بطاقات تتيح لهم حضور فعاليات إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك.

أما وكالتا تاس و"آر آي أيه" أفادتا نقلا عن مصدر دبلوماسي أن روسيا استدعت سوليفان بسبب ما تردد عن تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات.

ولم تحدد الوكالات أي انتخابات تحديدا، بينما ستجري روسيا انتخابات برلمانية الأسبوع المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يونيو عودة السفير جون سوليفان إلى موسكو بعد غياب دام شهرين، وذلك بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن في 16 يونيو.