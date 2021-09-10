عاجل.. السعودية تسمح مجانا بتمديد إقامات الوافدين والتأشيرات آليا

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وحسبما نشرت السفارة السعودية فى القاهرة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، فقد بدأت مديرية الجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آليا مجانا إلى تاريخ 30-11-2021.
وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالى:
- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، فى الدول التى يُعلق القدوم منها نتيجة تفشى كورونا ليكون إلى تاريخ 30-11-2021.
- تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التى يعلق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا ليكون إلى تاريخ 30-11-2021.
ويأتى هذا القرار فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد19"، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
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