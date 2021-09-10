الإثنين.. الأمم المتحدة تعقد المؤتمر الدولى الإنسانى لأفغانستان بجنيف

جدة - نرمين السيد - أعلن يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن عقد المؤتمر الدولى الإنسانى لأفغانستان فى جنيف يوم الاثنين المقبل، وذلك بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.





وقال ليركا إن جوتيريش وجه دعوة للتضامن مع شعب أفغانستان والتعهد بتقديم دعم ملموس له ولتلبية احتياجاته الإنسانية الحرجة.. موضحا أن الشعب الأفغانى يحتاج وبشكل عاجل إلى الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب والحماية. وأشار إلى النداء العاجل الذى اطلقته الأمم المتحدة والشركاء للحصول على 606 ملايين دولار للفترة المتبقية من العام الجارى لتقديم الإغاثة الحيوية إلى 11 مليون شخص هناك.. مؤكدا أن المنظمات الإنسانية الدولية والأفغانية موجودة على الأرض ويمكنها تقديم المساعدة، ولكنهم بحاجة إلى تمويل سريع ومرن ووصول مستدام الى أفغانستان، بالإضافة إلى ضمان سلامتهم وحرية التنقل لجميع عمال الإغاثة بمن فيهم النساء، منوها إلى أن هذا هو هدف الاجتماع الوزراى رفيع المستوى القادم بشأن الحالة الإنسانية فى أفغانستان.

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