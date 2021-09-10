أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التى ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية، بما يسهم فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية التى يواجهها الشعب. وأشار إلى أن الجامعة العربية مستمرة فى مواكبة ودعم لبنان فى جميع استحقاقاته؛ للخروج من الوضع الصعب الحالى إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.

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