جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسى حازم الجولانى قرب باب المجلس، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فى بيان مقتضب، أنه جرى نقل الطبيب الجولانى إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد طبيب برصاص الاحتلال فى البلدة القديمة بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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