التمويل العقاري من البنوك السعودية وحاسبة التمويل

التمويل العقاري من البنوك السعودية هي عبارة عن منتجات تمويلية تُعطى للحاصلين على الجنسية السعودية، وفي بعض الأحيان قد تمنح بعض البنوك المواطنين الوافدين إلى المملكة التمويل بشروط وضوابط عديدة، كما أتاحت البنوك حاسبة التمويل العقاري جميع البنوك والتي تُمكنهم من التعرف على قيمة القسط الشهري المتوقع سداده، وإجمالي التمويل أيضًا، منها حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي وأيضًا حاسبة التمويل العقاري بنك الأهلي وسوف نذكر لكم مميزات حلول التمويل من بعض البنوك.

التمويل العقاري من البنوك السعودية

تتسابق البنوك في المملكة العربية السعودية حتى توفر منتجات تمويلية تعمل على استقطاب العملاء حتى تتمكن من الحصول على الريادة، ومن بين تلك البنوك هو بنك الراجحي، والبنك الأهلي بالمميزات التالية:

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي

يوفر لك بنك الراجحي إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشراء شقة أو فيلا، ويتميز هذا النوع من التمويل أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمكنك الحصول على العقار سواء من خلال المطور العقاري أو من خلال إعادة بيع العقار.

وفي حالة الحصول على مبلغ التمويل والرغبة في سداده في غير نهاية القرض أو الحصول على فرصة السداد المبكر فإن العميل يمكنه التواصل مع البنك وتسديد القرض، وفي حالة رغبة العميل في بيع العقار قبل تسديد القرض بالكامل فإنه في هذه الحالة يتوجب عليه تسديد أصل المبلغ بالكامل، ثم يتم نقل ملكية العقار بإجراءات رسمية إلى من يريده العميل.

ويمكن الدخول إلى موقع بنك الراجحي والانتقال إلى أنواع التمويل العقاري، ثم الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري من أجل إدخال البيانات المطلوبة لحساب قيمة القسط.

التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري

يوفر لك البنك الأهلي التجاري إمكانية الحصول على تمويل عقاري، ويمكنك الحصول عليه سواء كنت ترغب في شراء منزل للسكن به، أو شراء منزل للاستثمار العقاري به، وتتم معاملات البنك وفقًا للشريعة الإسلامية، كما يحرص البنك بصورة مستمرة على توفير المزيد من التسهيلات لعملائه مثل: