تمويل ميسر يصل إلي 50000 ألف ريال سعودي من شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

توجد العديد من الشركات داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من القروض والتمويلات لتحسين الحالة المعيشية لأبناء المملكة وتوفير العديد من الاحتياجات الضرورية ومن هذه الشركات شركة إمكان وقد وجد قرض شركة إمكان إقبال مرتفع من المواطنين داخل المملكة نظرا لسهولة الحصول عليه والشروط البسيطة التي من الممكن توافرها في الأفراد بسهولة وعدم الحاجة إلي تحويل الراتب وكذلك عدم الحاجة لوجود كفيل ويمكنك الحصول على تمويل إضافي يصل إلي اثنين مليون ريال بعد موافقة الشركة واكتمال جميع الشروط.

50ألف ريال تمويل ميسر من شركة إمكان

يمكنك الحصول علي تمويل ميسر من شركة إمكان داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي خمسون ألف ريال سعودي بشرط وجود حساب بنكي للمتقدم للحصول علي التمويل في مصرف الراجحي السعودي وكذلك بدون الحاجة إلي تحويل للراتب بشرط استيفاء بعض الشروط والتي سوف نذكرها فيما بعد .

مطابقة وموافقة القرض أو التمويل لأحكام الشريعة الإسلامية.

عدم الحاجة إلي تحويل الراتب .

عدم الحاجة إلي موافقة الكفيل .

فترة سداد ممتدة .

إمكانية الحصول علي تمويل إضافي عند الحاجة .

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي القرض سعودي الجنسية من أبناء المملكة ولابد أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها.

الدخل الشهري للمتقدم علي التمويل لا يقل عن ألفين ريال سعودي .

لابد أن تكون الهوية الوطنية المتقدم بها للحصول علي التمويل سارية غير منتهية حتي فترة الحصول علي التمويل.

لابد من توافر حساب بنكي للمتقدم للحصول علي القرض داخل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية .

مزايا الحصول علي قرض شركة إمكان للتمويلشروط الحصول علي قرض شركة إمكان داخل المملكةمزايا التمويلات الشخصية داخل المملكة

أهم ما يميز التمويلات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية عموما هو موافقة أحكام الشريعة الإسلامية والمساعدة في قضاء حاجة الأفراد والتيسير علي المتعسر وتفريج كرب ذي الحاجة كالمساعدة في إتمام زواج أو تسهيل الدخول إلي سوق العمل والوصول إلي درجة الاكتفاء الذاتي أو المساعدة في إعداد منزل للمعيشة أو تيسير حياة كريمة للأرامل والأيتام من أبناء المملكة العربية السعودية.