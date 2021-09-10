كيفية ربط الأبناء في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1443

لكي يتمتع الأبناء بكافة الخدمات التعليمية المقدمة لابد من ربط الأبناء في منصة مدرستي والتي تعد واحدة من أبرز وأشهر المنصات التعليمية للتعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية. ربط الأبناء في مدرستي عبر تطبيق توكلنا بعد تنزيلك لتطبيق توكلنا قم بتسجيل الدخول إلي حساب ولي الأمر للطالب عبر تطبيق توكلنا .

من الشاشة الرئيسية التي تظهر بعد ذلك قم بالضغط علي حسابي .

وبعدها قم بالضغط علي خدمات الأفراد والمكفولين .

تظهر لك قائمة أخري منها اختر خدمة إضافة الأبناء وبعدها قم بإضافة الطالب وإدخال كافة بياناته . كيفية تسجيل دخول موقع مدرستي عن طريق توكلنا بعد الدخول علي التطبيق نختار الخدمات أسفل الشاشة ثم بعدها نختار بيانات مدرستي ندخل اسم الطالب ثم بعدها يظهر لك الاسم قم بالضغط عليه بعدها يظهر لك اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور المرتبطة بحساب منصة مدرستي .

قم بالتوجه إلي موقع منصة مدرستي واضغط علي تسجيل دخول .

قم باختيار تسجيل دخول عبر المايكروسوفت 365 .

قم بإدخال الاسم وكلمة المرور التي حصلت عليها من توكلنا .

اضغط علي دخول والتي منها سوف تتمكن من الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة بموقع مدرستي . مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي للأبناء عبر توكلنا ربط الأبناء في مدرستي عبر تطبيق توكلناكيفية تسجيل دخول موقع مدرستي عن طريق توكلنامشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي للأبناء عبر توكلنا يمكنك حل هذه المشكلة بعدة طرق ومنها الأتي تحديث تطبيق توكلنا المستخدم من المتجر .

أو يمكنك مسح التطبيق وتنزيله مرة أخري .

من خلال أبشر نختار أبشر أفراد ثم ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في أبشر ثم قم بتسجيل دخول تفتح معك صفحة تحقق بعدها تصلك رسالة برمز التحقق قم بإدخال رمز التحقق في المكان المطلوب ثم تسجيل دخول وبعدها قم باختيار خدماتي ومنها مباشرة نختار خدمات الأفراد العامة ومنها نختار تعريف رقم جوال لتطبيق توكلنا ثم نضغط التالي تظهر صفحة جديدة قم فيها بإدخال كافة بيانات الطالب الذي لم تظهر بياناته وعادة تكون البيانات المطلوبة الاسم ورقم جوال الطالب وتاريخ الميلاد وبعد الانتهاء يمكنك معاودة الدخول مرة أخري عبر تطبيق توكلنا سوف تجد المشكلة انتهت بإذن الله. الوسوم

لكي يتمتع الأبناء بكافة الخدمات التعليمية المقدمة لابد من ربط الأبناء في منصة مدرستي والتي تعد واحدة من أبرز وأشهر المنصات التعليمية للتعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية. ربط الأبناء في مدرستي عبر تطبيق توكلنا بعد تنزيلك لتطبيق توكلنا قم بتسجيل الدخول إلي حساب ولي الأمر للطالب عبر تطبيق توكلنا .

من الشاشة الرئيسية التي تظهر بعد ذلك قم بالضغط علي حسابي .

وبعدها قم بالضغط علي خدمات الأفراد والمكفولين .

تظهر لك قائمة أخري منها اختر خدمة إضافة الأبناء وبعدها قم بإضافة الطالب وإدخال كافة بياناته . كيفية تسجيل دخول موقع مدرستي عن طريق توكلنا بعد الدخول علي التطبيق نختار الخدمات أسفل الشاشة ثم بعدها نختار بيانات مدرستي ندخل اسم الطالب ثم بعدها يظهر لك الاسم قم بالضغط عليه بعدها يظهر لك اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور المرتبطة بحساب منصة مدرستي .

قم بالتوجه إلي موقع منصة مدرستي واضغط علي تسجيل دخول .

قم باختيار تسجيل دخول عبر المايكروسوفت 365 .

قم بإدخال الاسم وكلمة المرور التي حصلت عليها من توكلنا .

اضغط علي دخول والتي منها سوف تتمكن من الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة بموقع مدرستي . مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي للأبناء عبر توكلنا ربط الأبناء في مدرستي عبر تطبيق توكلناكيفية تسجيل دخول موقع مدرستي عن طريق توكلنامشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي للأبناء عبر توكلنا يمكنك حل هذه المشكلة بعدة طرق ومنها الأتي تحديث تطبيق توكلنا المستخدم من المتجر .

أو يمكنك مسح التطبيق وتنزيله مرة أخري .

من خلال أبشر نختار أبشر أفراد ثم ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في أبشر ثم قم بتسجيل دخول تفتح معك صفحة تحقق بعدها تصلك رسالة برمز التحقق قم بإدخال رمز التحقق في المكان المطلوب ثم تسجيل دخول وبعدها قم باختيار خدماتي ومنها مباشرة نختار خدمات الأفراد العامة ومنها نختار تعريف رقم جوال لتطبيق توكلنا ثم نضغط التالي تظهر صفحة جديدة قم فيها بإدخال كافة بيانات الطالب الذي لم تظهر بياناته وعادة تكون البيانات المطلوبة الاسم ورقم جوال الطالب وتاريخ الميلاد وبعد الانتهاء يمكنك معاودة الدخول مرة أخري عبر تطبيق توكلنا سوف تجد المشكلة انتهت بإذن الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية ربط الأبناء في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.