شروط حساب المواطن للفرد المستقل وطريقة التأكد من الأهلية

شروط حساب المواطن للفرد المستقل من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في تسجيل حساب المواطن للفرد المستقل حيث يقدم حساب المواطن دعم مالي شهري يمكن المشتركين في البرنامج على العيش حياة كريمة، ولذا فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط حساب المواطن الجديدة للتأكد من أهلية المتقدم للحصول على الدعم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط حساب المواطن للفرد المستقل.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

يتم التعرف على شروط حساب المواطن للفرد المستقل من قبل الأفراد الراغبين في التسجيل في البرنامج والتأكد من انطباق تلك الشروط عليهم من عدمه، وتتلخص هذه الشروط في:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في البرنامج من السعوديين، بالإضافة إلى إقامته إقامة دائمة داخل المملكة.

لا يتم التسجيل في البرنامج في حالة كان دخل المتقدم أكبر من الحد الأقصى للاستحقاق.

يجب أن يكون لدي المتقدم سكن خاص به.

أن يقوم الراغب في التسجيل بكتابه كافة البيانات الخاصة به بصورة مطابقة للبيانات المسجلة بالأوراق الرسمية.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل غير مستفيد من إحدى برامج الدعم الأخرى التي توفرها الدولة.

لا يتم منح الدعم للأفراد المقيمين بدور الإيواء داخل المملكة.

طريقة إضافة مستند إثبات الاستقلالية حساب المواطن

يجب على الفرد الراغب في التسجيل في برنامج حساب المواطن كفرد مستقل إرفاق ما يثبت استقلاليته عن الأسرة المنتمي إليها، ويتم إضافة المستند إلى حساب المواطن من خلال المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

النقر على كلمة تفاصيل الطلب، ومنها يتم اختيار إدارة المرفقات.

يقوم بعد ذلك المستخدم بإرفاق المستند الدال على استقلاله.

بعد إرفاق المستندات يتم الضغط على كلمة حفظ.

بعد الضغط على كلمة حفظ ينبغي الرجوع مرة أخري إلى إدارة المرفقات للتأكد من إرفاق المستند بصورة صحيحة.

التحقق من أهلية حساب المواطن

يمكن للمسجلين التأكد من أهليتهم في الحصول على الدعم من عدمه من خلال الإجراءات التالية: