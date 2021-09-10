بدون كفيل قسط تمويلك بأقل راتب ونسبة تمويل ثابتة حتي نهاية مدة التمويل

بدون كفيل قسط تمويلك بأقل راتب ، من أهم العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يسعي الكثير من العملاء للحصول على تمويل بسيولة نقدية سريعة بعيداً عن الشروط المعقدة ، وقد جاءت الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

بدون كفيل قسط تمويلك بأقل راتب من الشركة السعودية للتمويل

بأقل راتب وبدون كفيل ونسبة تمويل ثابتة ، أحد عروض التمويل الشخصي المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، كما تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة ، والتي تهدف لمساعدة العميل لتلبية كافة احتياجاته المالية والشرائية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي. يمكن أن يصل مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل إلي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بنسبة تمويل ثابتة حتي نهاية مدة القرض. يمكن للمواطن الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من تمويل الشركة السعودية بأقل راتب شهري. تتيح الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. توفر الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعملاء عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب عن طريق الدخول علي رابط التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي للعملاء من الشركة السعودية للتمويل