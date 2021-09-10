وزير النقل : بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق

دوت الخليج :- أعلن وزير النقل المهندس وجيه عزايزه بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق.

وقال عزايره في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية الى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الأشقاء في الجانب العراقي. وأكد عزايزه، أن منح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

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