أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 11 غارة على مأرب

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طيران العدوان يشن 11 غارة على مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. طيران العدوان يشن 11 غارة على مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة ان طيران العدوان استهدف بسبع غارات مديريتي رحبة وجبل مراد وأربع غارات مديرية صرواح. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى ان غارات العدوان خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ومزارعهم.



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