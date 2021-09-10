الفلبين تمدد حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كورونا لعام آخر

وبموجب قرار الرئيس، تُمدّد حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد من 13 سبتمبر الجارى إلى 12 سبتمبر 2022 "، ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها فى وقت أبكر إذا اقتضت الظروف"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية عبر موقعها الإلكترونى.
وفرضت الحكومة الفلبينية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء "كورونا" لأول مرة فى 17 مارس 2020، وتمددها باستمرار منذ ذلك الوقت، حيث تسمح حالة الطوارئ للحكومة المركزية والحكومات المحلية بتطبيق إجراءات استثنائية؛ كالتحكم فى أسعار السلع الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.
وتشهد الفلبين خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق فى أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، وسجلت البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم مليونى و179 ألفا و770 إصابة، من بينها 175 ألفا و470 إصابة نشطة حاليا، ومات نحو 35 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.
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