موسكو: استدعاء سفير واشنطن لتدخل شركة أمريكية فى الانتخابات الروسية

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان لمناقشة تدخل شركات أمريكية فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى روسيا الشهر الجارى، حسبما أوضحت قناة "روسيا اليوم".





وأعلنت الوزارة فى بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف شدد لسوليفان على أن موسكو تملك "أدلة دامغة تثبت مخالفة القانون الروسى من قبل شركات أمريكية رقمية عملاقة فى سياق تحضير وإجراء انتخابات مجلسى دوما والاتحاد (غرفتى البرلمان الروسى)". وأشار البيان إلى أن ريابكوف وصف أى تدخل فى شؤون روسيا بأنه غير مقبول إطلاقا، مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا بعض المسائل الأخرى المطروحة على الأجندة الثنائية. فى غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة لوكالة "نوفوستى" أن سوليفان عقد اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف لبحث سعى الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إقامة علاقات مستقرة مع موسكو.

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