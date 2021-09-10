قيس سعيد: متمسكون بعلاقات الصداقة مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، شدّد سعيّد على أن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبى، وتقيم الدليل، مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة فى تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
وأكّد سعيد على تمسّك تونس القوى بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبى، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التى تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبى.
وأوضح الرئيس التونسى أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية فى إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التى تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطى فى تونس.
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